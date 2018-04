Heleno assume na Lusa sem festa A Portuguesa teve uma inusitada cerimônia de posse do novo presidente, Joaquim Alves Heleno. O dirigente, oposição do antecessor Amílcar Casado, trocou tradicionais festividades por uma reunião com todos os funcionários do clube. "Não ficaria bem comemorarmos com um grande banquete enquanto os funcionários do clube não tem sequer vale-transporte para vir ao trabalho", afirmou. No encontro com os funcionários, Heleno comprometeu-se a trabalhar para sanear as finanças do clube e pagar os salários, que estão atrasados há cerca de dois meses. O desafio, segundo o dirigente, é trazer o respeito que o clube desfrutava há alguns anos. O time comandado por Candinho, que se reúne amanhã para uma pré-temporada em Jarinu, só deverá ser definido nos próximos dias e não está descartada a contratação, preferencialmente por empréstimo, de alguns reforços para o Torneio Rio-São Paulo. O grupo, que fará treinos na Fazenda Santa Filomena, ficará reunido na cidade até o dia 13.