Heleno deve ser a novidade do Santos Nelsinho Baptista não ficou feliz com sua estréia pelo Santos. No empate por 0 a 0 contra o Fortaleza, no sábado, o quadrado que ele armou com Ricardinho, Giovanni, Luizão e Cláudio Pitbull não funcionou. Para o jogo desta terça-feira contra o São Caetano, na Vila Belmiro, ele deve começar com Heleno, que substituiu Bóvio no segundo tempo do jogo passado. ?São boas as chances do Heleno. Ele entrou com personalidade, mostrou boa condição técnica e acertou a marcação na entrada da área?, diz o técnico, que não se surpreendeu com a estréia do volante. ?Mesmo longe (Nelsinho estava no Japão), eu já tinha boas informações sobre ele?, completou. Heleno foi emprestado por R$ 100 mil pelo Vila Nova, de Goiás, por um ano. Em sua chegada, disse que se sentia em condições de disputar posição em igualdade de condições com Fabinho e Zé Elias. Nelsinho ficou preocupado com o rendimento físico do time no segundo tempo contra o Fortaleza. ?Não gosto de fazer análises individuais, mas jogadores importantes, como Kléber e Paulo César, estiveram abaixo do que podem jogar?. Para o treinador, Ricardinho e Giovanni também não jogaram bem. ?Um jogador com Giovanni, mesmo não estando bem, pode decidir uma partida num lance isolado, a qualquer momento, e por isso retardei a sua saída?, explicou. Nelsinho ignorou os pedidos da torcida para trocar o estreante Luizão por Basílio. Segundo o treinador, a forma física do atacante comprometeu o comportamento do ataque no segundo tempo. Mas ele vai jogar contra o São Caetano.