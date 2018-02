Heleno luta para ser titular do Santos Quando o volante Heleno foi contratado, o Santos tinha intenção de colocá-lo no time B para se ambientar, até porque tinha um problema para sua liberação pelo Vila Nova, de Goiás. Mas ele chegou disposto a buscar um lugar na equipe principal e só não sabia que seria tão fácil. Ele foi apresentado um dia antes do técnico Nelsinho Baptista e logo ganhou a camisa de titular. "O Heleno entrou no jogo contra o Fortaleza a passou confiança", disse Nelsinho Baptista. "Além de ser um bom marcador, ele sabe jogar e foi isso o que vimos na terça-feira: a partir do momento que ele teve ter mais liberdade, o time passou a criar as oportunidades, com participação no lance do gol". O elogio do treinador deixou Heleno satisfeito. "Respeitando todos os companheiros, buscar a condição de titular foi o que eu fiz desde que cheguei". O volante tem a receita para se manter no time principal: "agora que conquistei, tenho de trabalhar bastante com tranqüilidade e sabedoria". Ele explicou o comentário que fez durante a apresentação, de que os outros volantes teriam que correr mais do que ele na disputa pela camisa de titular. "Eu sempre joguei em times pequenos e sempre sonhei em jogar numa equipe grande como o Santos. Então, cheguei com muita disposição para conseguir meu objetivo, sem passar por cima de ninguém". Heleno sabe que a briga é grande. Descontando Fabinho, primeiro volante que é titular absoluto, o Santos conta com Zé Elias (que faz um trabalho de recuperação física), Bóvio, Wendel, Elton e Gavião. "Se disse que eles tinham de correr mais que eu para ficar como titular, agora sou eu é que tenho de correr mais do que eles para me manter". Se ele sentir que sua condição de titular está ameaçada, já sabe o que fazer: "corro o dobro", disse ele, brincando. Mas se Nelsinho elogiou sua facilidade de sair jogando, Heleno não se esquece do apelido de Faísca que ganhou no Vila Nova: "o torcedor dizia que saía faísca em toda dividida que eu entrava e começou a me chamar assim".