Helguera dá a vitória ao líder Real Um gol do zagueiro Helguera aos 44 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Real Madrid (1 a 0) sobre o Villarreal, neste sábado, em Castellón, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O time madrileno chegou aos 54 pontos e mantém a liderança da competição. Agora, as atenções do Real se voltam para a partida de terça-feira, contra o Lokomotiv, em Moscou, pela última rodada da Copa dos Campeões. "Estes três pontos são muito importantes, mas ainda faltam 12 rodadas. Não podemos perder nenhuma chance", disse o técnico do Real Madrid, Vicente del Bosque. "O jogo estava muito igual e minha equipe teve sorte de encontrar o gol de Helguera. No primeiro tempo, o jogo estava mais equilibrado. Na segunda etapa, o Villarreal não conseguiu a vantagem porque Palermo perdeu algumas oportunidades." A equipe de Madri não foi brilhante, mas fez o suficiente para obter um bom resultado. O atacante Ronaldo tentou algumas jogadas, mas esteve apagado. Foi substituído por Guti, aos 25 minutos do segundo tempo. O atacante Raúl levava mais perigo ao gol de Reina. No primeiro tempo, os donos da casa tinham mais a posse de bola, porém, não conseguiam criar muitas chances para marcar. Na segunda etapa, o Real Madrid começou pressionando, mas o Villarreal logo equilibrou as ações. Aos cinco minutos, Guayre perdeu boa chance de abrir o placar. Palermo, atacante do Villarreal, desperdiçou boa oportunidade aos 33. Roberto Carlos desviou a bola, que tinha endereço certo. Em casa, o La Coruña bateu o Rayo Vallecano por 2 a 0 e permanece na terceira colocação do campeonato, com 51 pontos. A Real Sociedad, que venceu o Racing, em Santander, por 2 a1, é a segunda colocada, com 53 pontos. Os gols do La Coruña foram de Makaay, artilheiro do campeonato, com 20 gols, e Naybet. Na semana que vem, em Madri, no Estádio Santiago Bernabéu, Real Madrid e La Coruña se enfrentam no jogo mais importante da rodada. Jogos deste domingo: Atletico de Madrid e Celta; Espanyol e Málaga; Betis e Recreativo; Osasuna e Mallorca; Valladolid e Sevilla; Alavés e Barcelona e Athletic Bilbao e Valencia.