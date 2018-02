Helguera diz que Ronaldo foi um dos melhores do Real O zagueiro Ivan Helguera, do Real Madrid, lamentou a saída de Ronaldo do clube espanhol, e afirmou, nesta quarta-feira, que o atacante brasileiro "foi uma das melhores pessoas a passarem pela equipe". "É uma pena que vá embora, pois, para mim, foi uma das melhores pessoas que passaram por aqui, e um dos melhores jogadores também. Desejo tudo o que há de melhor em sua nova equipe", assinalou Helguera, acrescentando que "ninguém é incompatível com Ronaldo, pois se trata de um grande jogador". O zagueiro não quis falar sobre os problemas entre o brasileiro e o técnico do Real,Fabio Capello. "Um bom treinador e um bom jogador não podem ser incompatíveis. Eles tinham suas diferenças, como eu também tive a princípio, mas não acho que sejam incompatíveis", afirmou. O defensor assegurou que a equipe não guarda rancor de Ronaldo, que não foi se despedir de seus companheiros, e desmentiu os rumores de que o atacante prejudicasse o ambiente. "Mau ambiente? Isso não existe. Ronaldo foi um dos melhores companheiros que tive." Helguera evitou avaliar a possível contratação do atacante Ricardo Oliveira, atualmente no Milan, e se limitou a elogiar suas qualidades técnicas. "É muito bom jogador, muito rápido, e conhece muito bem o Campeonato Espanhol", concluiu.