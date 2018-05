Helinho acerta até 2023 e é o terceiro da base a renovar com o São Paulo

O meia-atacante Helinho, do São Paulo, renovou seu vínculo com o clube até 2023. Revelação da base, ele está em fase de transição para o time principal comandado por Diego Aguirre.

Ele já estava nos planos da diretoria tricolor pelo menos desde a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior, em que o time então comandado por André Jardine, hoje auxiliar, foi vice-campeão.

Helinho é o terceiro atleta formado na base tricolor a renovar seu vínculo com o São Paulo nos últimos dias. Recentemente, o volante Liziero e o goleiro Lucas Perri também assinaram novos contratos com o clube.

O jogador participou da partida desta quarta da equipe juniores n semifinal da Copa do Brasil - marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Vasco. Na manhã desta quinta, já se apresentou na Barra Funda, onde fez atividades regenerativas.

O atleta estará em campo com os colegas do time principal no treino desta sexta e, antes de ficar definitivamente à disposição de Aguirre, ainda vai integrarar a preparação da seleção brasileira Sub-20, que jogará o Sul-Americano júnior em 2019.