Hélio dos Anjos assume Gama nesta 4ª O técnico Hélio dos Anjos deverá ser apresentado, oficialmente, nesta quarta-feira à tarde, como o técnico do Gama para o Campeonato Brasileiro. Assim que acertou sua transferência para o time do Distrito Federal, Hélio indicou dois nomes ao novo clube: o zagueiro do Ituano, Vinicius e o atacante Jackson (ex-Palmeiras). Os dirigentes do Gama só estão esperando o retorno da equipe paulista, que está em excursão na Europa, para concretizar a transação. "São duas peças que considero fundamentais para o meu esquema de jogo", enfatizou o técnico. Hélio dos Anjos está otimista. "A diretoria está empenhada em desenvolver um trabalho de alto nível. Para isso, está investindo tanto na estrutura do clube quanto no elenco. Estou chegando com o intuito de fazermos uma bela campanha no Campeonato Brasileiro", resumiu.