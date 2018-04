Hélio dos Anjos assume o Vitória A diretoria do Vitória trabalhou rápido e já anunciou a contratação do técnico Hélio dos Anjos, que substituirá Oswaldo de Oliveira, demitido nesta quinta-feira após a derrota para o Paraná por 4 a 1. Hélio dos Anjos estava treinando o Fortaleza, na Série B do Brasileiro, e já teve uma passagem pelo Vitória no início da década de 90. Ele já vai comandar o time domingo, no jogo contra o Palmeiras, em Salvador.