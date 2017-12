Hélio dos Anjos chega ao Guarani O novo técnico do Guarani, Hélio dos Anjos, já arregaçou as mangas no Brinco de Ouro, nesta quarta-feira cedo, quando foi oficialmente apresentado ao abatido elenco do clube campineiro. Ele tem contrato até julho do próximo ano. Para o treinador, trabalhar no Guarani é uma oportunidade e não um desafio, além de apresentar uma mensagem positiva. "No futebol também é preciso sonhar. Quero que os jogadores sonhem que serão os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro e que nossa torcida sonhe com dias melhores". Expondo suas idéias com muita desenvoltura, o técnico disse que seu primeiro objetivo no clube será reanimar os jogadores, ainda desmoralizados pelo rebaixamento à Série A-2 no Campeonato Paulista. Ele acha fundamental que os jogadores acreditem em suas próprias forças, única maneira de realizar uma boa campanha no Brasileiro e, depois, em janeiro, iniciar a caminhada de volta para a elite do futebol paulista. Hélio lembrou que já tem experiências positivas na segunda divisão paulista, classificando dois times para a primeira divisão: o Santo André, em 1993, e o XV de Piracicaba, em 1994. "Vamos formar uma base no elenco capaz de defender dignamente as cores do Guarani. Este mesmo elenco será preparado para disputar a Série A-2 em 2002", explicou Hélio. Ciente das dificuldades financeiras do clube, que não poderá investir em grandes nomes, mas acha possível reforçar o grupo com alguns jogadores "menos conhecidos" sempre aproveitando as revelações do próprio clube. "Vamos ter que qualificar o elenco, mas assumimos o cargo para superar estes obstáculos", concluiu. Hélio dos Anjos é mineiro de Janaúba, tem 43 anos, e começou a carreira de técnico nas divisões de base do Joinville, em Santa Catarina, onde também dirigiu o Avaí. Ele já trabalhou vários clubes no interior paulista: Catanduvense, Sãocarlense, Santo André e XV de Piracicaba. Acumulou também muita experiência em clubes de várias regiões do País: Grêmio-RS, Atlético-PR, América-MG, Vitória-BA, Sport-PE, Náutico-PE, Ceará-CE, Remo-PA. Seus últimos dois clubes foram Goiás-GO e, recentemente, o Juventude-RS, onde conquistou o vice-campeonato gaúcho.