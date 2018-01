Hélio dos Anjos nada muda no Fortaleza Depois da boa vitória sobre o Corinthians na rodada passada, o técnico Hélio dos Anjos não irá mexer na equipe do Fortaleza que enfrenta o Paysandu neste sábado, no estádio do Mangueirão, em Belém. Com 12 pontos e em 16º lugar, o time cearense ainda busca sua primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. "Em time que está ganhando não se mexe", avisou o técnico Hélio dos Anjos. Nos treinos da semana, ele fez apenas alguns ajustes, corrigindo o posicionamento dos jogadores. Como o time titular será o mesmo, a novidade fica para o banco de reservas, com a volta do volante Marcelo Lopes.