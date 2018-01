Hélio dos Anjos põe Fortaleza no ataque Depois de duas derrotas seguidas, o Fortaleza enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Castelão. Jogando em casa e precisando da recuperação, o time cearense terá um ataque reforçado. Assim, o técnico Hélio dos Anjos escalou o Fortaleza com 3 jogadores no ataque: Rinaldo, Fumagalli e Lúcio. Já o volante Erandir volta ao time após cumprir suspensão. Em 14 jogos no Brasileirão, o Fortaleza soma 18 pontos e ocupa a 14ª colocação no campeonato. ?O problema das duas derrotas é que não podemos ter medo de perder. Vamos sempre jogar para frente, buscando a vitória", avisou o técnico Hélio dos Anjos.