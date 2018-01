Hélio dos Anjos quer mais 3 reforços O técnico do Guarani, Hélio dos Anjos, faz questão de deixar claro a necessidade de ganhar, pelo menos, mais três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Um zagueiro, um meio-campo e outro atacante são as exigências do treinador. "É o mínimo necessário para termos no nosso grupo de jogadores, que é muito reduzido. Mas tudo está sendo bem tratado pela diretoria", garante o técnico, evitando citar nomes. Ele disse, porém, que há muito tempo entregou uma lista extensa de jogadores aos dirigentes. A preocupação com zagueiro se deve à iminente saída do jovem Edu Dracena, de 20 anos, que deve mesmo ser negociado com o Corinthians. No meio-campo, a comissão técnica insiste em contar com outro meia de mobilidade, capaz de atuar mais ofensivamente. Depois que Rodrigo Gral acertou sua permanência no Grêmio, o nome preferido passou a ser Eduardo Marques, do Santos. Marcos Senna, do Corinthians, foi descartado e Alexandre, ex-Portuguesa, Coritiba e atualmente no Atlético Mineiro, também está na lista de possíveis reforços. No ataque, não existe um nome em especial. "Espero ter estes jogadores antes do início do campeonato", comentou Hélio dos Anjos, lembrando ser favorável à realização de jogos amistosos ao invés dos treinos físicos. Ele até criticou o calendário do futebol brasileiro. "Não pode um time ficar parado 80 dias, como está acontecendo com a gente", lamentou. O Guarani já tem dois amistosos confirmados. O primeiro será diante do Internacional, sábado à tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O segundo, também no Brinco, será diante da Portuguesa de Desportos, na quarta-feira.