Hélio dos Anjos renova com o Sport O Sport viaja nesta sexta-feira pela manhã para Marília, onde sábado cumpre tabela pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nenhum dos times têm chances, mas, mesmo sem motivação, a diretoria pediu boa atuação da equipe, pois considera importante uma boa colocação, mesmo que isso, na prática, seja inócuo. Estão fora da partida o meia Vágner Mancini, que cumpre suspensão por terceiro cartão amarelo e Gaúcho, que sofreu entorse no tornozelo. Fernando César volta a ocupar o lugar de Mancini e Sílvio Criciúma retorna à zaga depois de dois jogos suspensos por ter sido expulso contra o Botafogo, no Rio. Na lateral-esquerda, sai Magal e entra Ademar, que também havia cumprido suspensão na última partida. O técnico Hélio dos Anjos já está de contrato renovado com o Sport, mas não revela as bases da negociação. Ele disse apenas que o salário acordado ficou dentro do previsto e que ele está satisfeito. Os jogadores deverão ser dispensados nesta segunda-feira para férias e o técnico adiantou que quer reformular a equipe para o próximo ano. Há possibilidade de o clube perder Gaúcho - que é dono do seu passe - e o goleiro Maizena. Este seria alvo de interesse do Atlético Paranaense e do Coritiba, mas nada foi ainda formalizado.