Hélio dos Anjos tem dúvida no Sport Apesar de não ter sido suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no julgamento de quarta-feira pelos incidentes no jogo contra o Palmeiras - no último dia 18, em São Paulo -, o atacante Ricardinho não tem presença confirmada no time do Sport. Afinal, o técnico Hélio dos Anjos ainda não definiu que será o companheiro de Weldon na partida contra o Marília, sábado, na abertura do quadrangular final da Série B. Ricardinho disputa posição com Clayson Rato. A equipe do Sport está concentrada desde hoje. Nesta sexta-feira, no último treino antes do jogo com o Marília, Hélio dos Anjos promete definir os titulares. O volante Fernando César deve ser efetivado no lugar de Ataliba, que cumpre suspensão, enquanto o zagueiro Marcão deve substituir Silvio Criciúma, outro que está suspenso.