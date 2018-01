Hélio dos Anjos testa Guarani no Sul O técnico Hélio dos Anjos vai ter a oportunidade de testar o Guarani em três amistosos que o time vai fazer na região Sul do país. O primeiro deles será neste domingo, contra o Avaí, em Florianópolis. Os novos reforços que chegaram ao Brinco de Ouro já estarão em ação. A partida inicialmente marcada para às 15 horas foi antecipada para às 11 horas, por causa da final da Copa dos Campeões, entre Flamengo e São Paulo. Na próxima quarta-feira, o Guarani enfrenta o Criciúma, em Santa Catarina. Completando o tour pelo Sul do país, o time campineiro enfrenta o Internacional-RS no dia 14 de julho, em Porto Alegre. O técnico Hélio dos Anjos vai aproveitar estes jogos para testar alguns jogadores e o esquema tático que o time vai usar no Campeonato Brasileiro, que deve ser o 3-5-2. Três dos quatro novos contratados viajam com o elenco nesta sexta-feira: o lateral-esquerdo Jadílson, o meia André Luiz, conhecido como Bocão, e o volante Henrique. O zagueiro Sangaletti, que já foi contratado, ainda não se apresentou. O jogador que defende as cores do Náutico-PE espera o término do Campeonato Pernambucano para se apresentar no Brinco de Ouro. A diretoria aguarda até o final da outra semana para anunciar mais duas contratações, um meia e um atacante goleador. Este último deve ser Cléber, da Portuguesa de Desportos. A diretoria tenta o seu empréstimo junto ao clube da capital. Cléber confirmou que foi procurado pela diretoria do Guarani. Enquanto alguns jogadores chegam, outros podem sair. O zagueiro Edu Dracena e o meia Renato interessam ao Corinthians. O meia Luiz Fernando Martinez recebeu uma proposta do Internacional-RS. O time gaúcho ofereceu R$ 900 mil pelo empréstimo do jogador, que foi indicado pelo preparador físico Moracy S´antana, que trabalhou em Campinas durante o Paulistão.