Hélio dos Anjos testa time do Guarani O técnico Hélio dos Anjos quer utilizar os amistosos que o Guarani vai realizar nos próximos dias para avaliar os jogadores que possui no elenco. Desde que chegou a Campinas, em junho, ele ainda não teve a chance de testar o time e quer aproveitar as três partidas no Sul do País para analisar melhor os atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 1º de agosto, diante do Palmeiras. "Ainda não vi os jogadores em situação real de jogo. Preciso avaliar realmente o potencial de cada um", explicou o técnico do Guarani. Na próxima semana, o time viaja até o Sul do País, onde vai realizar os três amistosos. No domingo, joga em Florianópolis contra o Avaí. Na quarta-feira, a equipe de Campinas viaja para Criciúma, onde enfrenta o time local. Depois, no dia 15, a partida é contra o Inter, em Porto Alegre. Para completar o elenco, Hélio dos Anjos promoveu três atletas dos juniores: o volante Gustavo, o meia Eric e o atacante Fernando. Dos novos contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro, apenas um já se apresentou: o atacante André Luiz, que veio do Flamengo de Guarulhos, time da terceira divisão paulista. O lateral-esquerdo Jadílson, que defendeu o Botafogo-SP no Campeonato Paulista, e o zagueiro Sangalletti, que disputa o Campeonato Pernambucano pelo Náutico, já estão contratados, mas ainda não têm data para se apresentar. Nesta terça-feira, o zagueiro Edu Dracena retornou ao Brinco de Ouro. Ele estava na seleção brasileira Sub-20, que disputou o Mundial da categoria, na Argentina. Apesar da desclassificação no domingo, quando o Brasil perdeu para Gana nas quartas-de-final, o jogador do Guarani disse ter ficado contente com sua participação no torneio. "Sei do meu potencial e quando um time perde sempre procuram uma pessoa para culpar", defendeu-se o atleta.