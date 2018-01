Hélio Ferraz: "Vou comer bacalhau" O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, se reuniu nesta quinta-feira com jogadores e comissão técnica para tentar amenizar uma possível crise no clube. O time foi derrotado nas duas últimas rodadas do Campeonato Carioca - para América e Olaria - e perdeu a vantagem do empate no clássico com o Vasco, sábado, que pode decidir o título da Taça Guanabara. O dirigente assumiu a responsabilidade pelos recentes fracassos. ?O responsável por estes insucessos é o presidente. Temos um elenco extraordinário e uma comissão técnica capaz", afirmou Hélio Ferraz. Ele revelou que o início da concentração para o clássico foi antecipado para esta sexta-feira e ainda provocou o rival. ?Esse é um momento de preparação para a grande batalha da qual sairemos vencedores. Vamos comer bacalhau no sábado", disse o presidente, referindo-se ao símbolo do Vasco. O técnico Evaristo de Macedo não vai contar com o zagueiro André Bahia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. André Dias deve ser o substituto.