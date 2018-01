Hélio Viana pede 48 horas à CPI O sócio de Pelé, Hélio Viana, pediu 48 horas na sessão secreta da CPI da CBF/Nike para informar o nome do "investidor" que teria relatado informações sobre depósitos no exterior feitos pela Vasco Licenciamentos S.A. em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama, que chegam a R$ 12,5 milhões. Com essa sessão secreta, a CPI encerrou o depoimento de Hélio Viana que, para o deputado Jurandil Juarez (PMDB-AP), "não convenceu, uma vez que o depoente não explicou como pode ter uma renda de R$ 6 mil mensais e manter um padrão de vida considerado alto".