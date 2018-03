Hellmann confirma Damião fora e define Roger como titular do Inter

O técnico Odair Hellmann confirmou nesta quarta-feira que o Internacional terá um ataque renovado para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Cianorte (PR), nesta quinta, no Beira-Rio. Leandro Damião está fora da partida e será substituído por Roger, que formará dupla com Marcinho.

Damião, que vinha reclamando de dores nas costas nos últimos treinos, foi diagnosticado com uma contratura cervical. Ele nem treinou nesta quarta por ter sido vetado pelo departamento médico. Em seu lugar, o treinador confirmou Roger. Marcinho vai começar jogando na vaga de Nico López, que cumprirá suspensão.

William Pottker, por sua vez, ainda se recupera de lesão e ainda está fora dos planos de Hellmann. Desta forma, Roger vai liderar o ataque colorado, com o apoio de Marcinho, D'Alessandro e Patrick. O Inter deve entrar em campo nesta quinta com Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Marcinho, D'Alessandro e Patrick; Roger.

"Vamos buscar o bom resultado dentro de casa para depois assegurar a classificação no Paraná. Temos que ser agressivos dentro da nossa ideia de jogo e com a ajuda da nossa torcida. Mas temos que ter paciência, pois o Cianorte é um time extremamente organizado na parte defensiva", alertou o treinador do Inter.

Hellmann admitiu preocupação com a possível retranca do time paranaense, no estádio gaúcho. "Vamos ter que ser efetivos quando chegarmos no último terço do campo, com uma infiltração ou com um drible, para desmanchar esta compactação do adversário", comentou o técnico.