Hellmann indica meio-campo do Inter com Gabriel Dias na vaga de Edenílson

O técnico Odair Hellmann não fez mistério e indicou nesta quinta-feira o time do Internacional que deve entrar em campo contra o Flamengo, domingo, às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida na formação titular era sobre quem seria o substituto do volante Edenílson, que machucou o joelho esquerdo no empate sem gols contra o Cruzeiro, na última rodada. De acordo com o treino tático desta manhã, Gabriel Dias deve entrar em seu lugar.

Na lateral direita, Hellmann optou pela entrada de Fabiano. O volante Rodrigo Dourado ficou de fora do trabalho tático porque ainda se recupera de uma pancada sofrida na última partida. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, não deverá ser problema para domingo.

O setor ofensivo continua com William Pottker, D'Alessandro, Patrick e Leandro Damião. Na segunda parte do treino, Hellmann deu uma chance ao atacante Lucca, que entrou bem contra o Cruzeiro, e criou as principais chances de gol do Inter.

A equipe volta a treinar nas manhãs de sexta e sábado antes de viajar ao Rio de Janeiro. O Internacional ocupa a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, a três de distância do líder Flamengo.