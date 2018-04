Hellmann vê falha de goleiro decisiva para Inter vencer, mas celebra triunfo

O técnico Odair Hellmann admitiu que o Internacional acabou derrotando o Vitória por 2 a 1 ao contar com uma falha do goleiro Caíque em falta cobrada por D'Alessandro aos 44 minutos do segundo tempo do duelo realizado na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas enfatizou que o importante foi ter conquistado uma vantagem mínima na partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Para o comandante, o time colorado foi premiado pelo seu maior volume ofensivo na etapa final, quando a equipe baiana tentava segurar o empate por 1 a 1 que havia obtido com um gol marcado aos 42 minutos do primeiro tempo.

"Criamos e a partir dos 15 minutos da segunda etapa, tomamos conta do jogo. Em alguns momentos a gente tentou usar o cruzamento. O Vitória recuou ainda mais e nos deixou apenas a chance de cruzar. Pela insistência, pelas chances criadas e pela proposição do jogo, nós merecemos a vitória.Merecemos a vitória. Foi em uma infelicidade do goleiro, mas nós dá uma vantagem importante para a volta lá na Bahia", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Inter vive um momento de instabilidade e não escapou de ser criticado pelos torcedores após o empate conquistado pelo Vitória no fim da etapa inicial do duelo desta quarta, mas Hellmann enfatizou que o apoio dado pelos colorados no segundo tempo foi fundamental para que a equipe conquistasse o triunfo em casa.

"O torcedor do Inter é soberano na decisão dentro do estádio. Tem direito de torcer e vaiar no momento que quiser. A única coisa que gostaria é que aconteça o que passou hoje (quarta-feira). Sempre vou respeitar o torcedor. Era um momento de dificuldade e o torcedor levantou e nos deu moral", disse o técnico.

Com o triunfo, o Inter defenderá a vantagem de poder empatar na partida de volta contra o Vitória, no próximo dia 19, no Barradão, em Salvador, para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o time fará o seu retorno à elite nacional a partir deste domingo, quando estreia no Brasileirão contra o Bahia, às 16 horas, no Beira-Rio. No ano passado, a equipe gaúcha foi vice-campeã da Série B.