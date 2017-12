Hélton feliz com interesse corintiano O goleiro Hélton, do Vasco, disse nesta sexta-feira desconhecer o interesse do Corinthians na sua contratação. "Até o momento, eu não sei de nada. Nenhum dos dois clubes me procurou", afirmou o jogador. Ele contou que ficou feliz com esse possível interesse corinthiano. "Isso motiva o jogador. Mostra que o trabalho está sendo valorizado e de nada adianta só ser reconhecido dentro do próprio clube", afirmou Hélton. Ele disse que vai conversar com seu procurador, o empresário Antônio Galante, para saber se o interesse do Corinthians é verdadeiro ou não. A diretoria do Vasco anunciou que pretende participar da Copa Pan-Americana, que substitue a Copa Mercosul e será disputada no segundo semestre. Segundo a direção vascaína, como o clube já foi campeão da Mercosul, tem todo o direito de disputar essa nova competição.