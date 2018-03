Hélton melhora mas ainda é dúvida O goleiro Hélton, do Vasco, melhorou das dores na panturrilha, mas não participou do treinamento de hoje. O jogador ainda é dúvida para a partida de domingo, contra o Bahia, e amanhã os médicos definirão se ele terá condições de atuar. O médico do Vasco, Clóvis Munhoz, disse que se Hélton não treinar amanhã, o titular será Fábio. "Não podemos escalar um jogador com problemas musculares. Seria uma temeridade", afirmou o médico. "A dor melhorou e a sorte dele é que foi uma pancada e não uma lesão." Caso Hélton não possa atuar, Fábio permanecerá no gol vascaíno. Ele já havia substituído Hélton no empate com o Palmeiras, por 1 a 1, na última rodada, quando o companheiro sofreu a pancada. O goleiro Márcio, que está no Rio de Janeiro, viaja para Teresina, Piauí, se a ausência de Hélton for confirmada.