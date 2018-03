Helton não acerta com o Corinthians A MSI se acertou com o União Leiria, mas não admitiu pagar o porcentual de 30% dos valores da transferência a que o goleiro Helton tinha direito. Assim, a contratação do jogador pelo Corinthians está descartada. "Considero a negociação com o Corinthians encerrada", afirmou o procurador do atleta, Marival Gomes, em entrevista ao site Gazeta Esportiva. O empresário contou que Helton ficou desapontado com o desfecho das conversas. "Seria uma honra para ele e para qualquer jogador vestir a camisa do Corinthians", concluiu.