Hélton sonha em voltar aos gramados O goleiro Hélton, do Vasco, disse nesta segunda-feira estar ansioso para voltar aos gramados. O jogador só atuou em cinco partidas do Campeonato Brasileiro por causa de uma fratura na tíbia. Ele fará um último exame nesta quarta-feira para verificar se a contusão está 100% curada. "É muito chato ficar parado. Para um jogador é complicado e estava doido para ajudar o time no Brasileiro", afirmou Hélton. O contrato do jogador termina no dia 31 e ele acredita que a renovação não será difícil. "Estamos quase num acordo."