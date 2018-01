Henao ajuda o Santos na altitude Para o técnico Oswaldo de Oliveira, não há o que discutir: o colombiano Henao é o goleiro titular do Santos nas partidas em cidades de altitude elevada, como La Paz, local do jogo desta quarta-feira, contra o Bolívar. "Não tem sentido não escalar um jogador experiente na Libertadores, que sabe jogar na altitude e fala a língua dos juízes", justificou o treinador. Mas, já para domingo, contra o Ituano, Mauro volta ao gol santista. A experiência de Henao já foi bem aproveitada. Partiu principalmente dele a sugestão de o time só chegar a La Paz uma hora antes da partida. Ele conversou bastante com seus novos companheiros, dando dicas para que não se desgastem excessivamente durante a partida. "Tem de tocar bem a bola, fazê-la correr e chegar sempre no ponto certo", avisou o goleiro. "É realmente muito desgastante jogar na altitude", disse o atacante Basílio, que já disputou três Libertadores. "O Henao falou que até os jogadores bolivianos se cansam e sentem os efeitos, imagine nós que não estamos acostumados."