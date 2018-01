Henao diz que fará loucuras no Santos O goleiro colombiano Henao foi apresentado hoje e conversou durante meia hora com os jornalistas. Explicou que Higuita foi uma referência de goleiro quando começou a carreira e, mesmo com um jeito parecido, acredita que tenha um estilo diferente de jogar. "Temos um estilo meio louco e se precisar vou fazer algumas loucuras", disse ele, referindo-se às saídas da área para ajudar a defesa. Quanto ao jeito de vestir, vai conversar com o técnico Oswaldo de Oliveira para tentar manter o uniforme, com calção apertado e roupa negra. Mesmo com o estilo extravagante para o padrão dos goleiros do Brasil, fora de campo Henao é muito fechado e tímido. "Dentro de campo ele se transforma", comentou um amigo. O goleiro espera ser titular do Santos, "com todo respeito aos meus companheiros" e não acredita que haverá problema em se adaptar ao clima de Santos e do Brasil. "No primeiro semestre de 2002 joguei em Carcamana, cidade muito mais quente que Santos e fiz uma ótima temporada", comentou. Admite que ainda não está em plena forma, em conseqüência das férias, mas vai treinar muito para recuperar a melhor condição física.