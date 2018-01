Henao ou Mauro: quem será o titular? Era para ser um treino apenas recreativo. E todos os jogadores estavam descontraídos, brincando um com os outros. Menos dois: Mauro e Henao, ambos de olho na camisa 1 do Santos. Apesar do clima descompromissado da maioria, os goleiros estavam "se matando" no treinamento de finalizações. Pareciam estar numa final de Copa do Mundo. Queriam, a qualquer custo, impressionar o técnico Oswaldo de Oliveira. "Isso é natural, é uma disputa sadia. Quem sai ganhando é o time", disse o colombiano Henao, contratado recentemente do Once Caldas e que diz estar sentindo muitas dificuldades com o idioma. Por ter sido trazido como um "reforço", pressupõe-se que Henao esteja na frente na disputa com Mauro, que está no Santos desde janeiro do ano passado. Mas Oswaldo de Oliveira vem fazendo seguidos elogios a Mauro. E deixa no ar quem será o titular no jogo contra a Portuguesa, quinta-feira, na Vila Belmiro. "Não sei o que o Oswaldo vai decidir. Já mostrei minhas qualidades em 2004 e estou trabalhando para mostrar ainda mais qualidades agora", diz Mauro. "Ano passado, eu era o terceiro goleiro, mas acabei a temporada como titular. Agora, teoricamente, a situação é até menos difícil para mim", emenda, confiante, o camisa 1 do campeão brasileiro.