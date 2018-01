Henao realiza sonho de jogar no Brasil O Santos contratou nesta quinta-feira o goleiro colombiano Henao, de 33 anos. Foi ele o maior responsável pela eliminação santista na Libertadores do ano passado, quando defendia o Once Caldas, que acabou levando o título do torneio. A diretoria do Santos ainda negocia a contratação de outros reforços e alguns nomes estão sendo comentados na Vila Belmiro: o atacante Alemão (Coritiba), o lateral-direito Paulo Baier (Goiás) e o meia-atacante Theco (que estava na Arábia). Henao chegou na manhã desta quinta-feira a Santos e seguiu direto para a reunião com os dirigentes do clube, quando assinou contrato de 1 ano. Ele evitou falar com os jornalistas e será apresentado oficialmente apenas nesta sexta-feira, às 16 horas, na Vila Belmiro. Mas o goleiro colombiano deu algumas declarações ao site oficial do Santos. "É uma honra para mim. Sempre quis jogar no país do melhor futebol do mundo e jogar na melhor equipe deste país é fantástico. Depois das conquistas do ano passado, só poderia trocar o Once Caldas por uma equipe também campeã", afirmou Henao, empolgado com a chance do bicampeonato continental. "O Santos conta com uma forte equipe. Temos tudo para conquistar esta Libertadores."