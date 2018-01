Henri Castelli sofre com torcida argentina Foi a pior cena que Henri Castelli, ator da novela Como uma Onda, da TV Globo já viveu. Cena real, nada comparável às novelas. Sãopaulino fanático, ele foi de avião a Buenos Aires ver o jogo contra o River. Mas, por solidariedade preferiu ficar junto com os integrantes da Torcida Independente, que viajaram de ônibus. "Na chegada, o ônibus foi apedrejado e várias janelas se quebraram. Foi terrível, muito assustador, mas vinha coisa pior ainda.? O drama começou aos 34 minutos quando Fabão vez o terceiro gol do São Paulo. Os argentinos começaram as agressões. ?Jogaram pedra, ferro e até uma filmadora. A gente ficou confinada, sem saber para onde ir. Deu medo, mesmo.? Castelli viajou com a Independente no ano passado para Rosario, onde o São Paulo perdeu para o Rosario Central, pela Libertadores. ?Não dá para ir mais. Sempre tem gravação de novelas." Agora, mesmo com o susto, não se arrepende. "Valeu a pena. O São Paulo ganhou, mas o que eu vivi parecia um filme do Tarantino, daqueles bem violentos."