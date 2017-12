Henri Michel elogia reação na vitória da Costa do Marfim O técnico francês Henri Michel, ficou satisfeito com a vitória da Costa do Marfim por 3 a 2 sobre a Sérvia e Montenegro, no jogo desta quarta-feira, em Munique, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O time africano saiu perdendo, tomando dois gols antes dos 20 minutos de jogo, mas conseguiu a virada no final da partida. "Enfim, conseguimos nossa primeira vitória numa Copa do Mundo. Mas acho que o primeiro, com dez minutos de jogo, atrapalhou um pouco. Merecemos os três gols. Foi uma partida muito apertada. Alguns dos meus jogadores estavam nervosos após tomarmos os dois gols, mas reagimos bem e merecemos o resultado", disse o treinador, que lamentou os erros e culpou as falhas da defesa pela não classificação para a próxima fase. "Cometemos muitos erros. Tomamos seis gols em três partidas (dois em cada jogo) e isto é demais. Mas afinal, era a nossa primeira Copa e se tivéssemos caído em outro grupo talvez tivéssemos passado para a próxima fase. Argentina e Holanda são times muito fortes", lamentou o técnico. "No futuro, é preciso corrigir estas falhas para se ter uma grande equipe de verdade. Temos potencial para isso", avaliou o Henri Michel, que não fica na seleção. "Meu contrato terminou nesta quarta e vou para o Catar, para comandar um clube."