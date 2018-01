Henrique celebra chegada de reforços ao Cruzeiro e promete time forte na estreia

Campeão da Copa do Brasil em 2017, o Cruzeiro foi um dos clubes que mais se movimentou no mercado nas últimas semanas, tanto que acertou a chegada de seis reforços para a temporada. A situação contrasta com o atraso salariais para os jogadores, situação que foi minimizada pelo volante Henrique em entrevista coletiva. Além disso, ele celebrou as chegadas de Egídio, Fred, Edílson, Marcelo Hermes, Bruno Silva e David.

"Muito bom, os reforços serão muito importantes e qualificam ainda mais o elenco. O nosso grupo já era vencedor e hoje você ainda ganha reforços como esses, com bagagem, competentes, com prestígio e respeito no futebol e isso irá nos ajudar a galgar atrás dos nossos objetivos. Esperamos contar com todos durante a temporada, assim estaremos mais fortes para buscar os nossos objetivos", declarou o capitão do time.

Após se reapresentar na última quarta-feira, o elenco do Cruzeiro voltou a trabalhar na manhã desta quinta na Toca da Raposa II, onde os jogadores fizeram testes físicos. Com pouco tempo de preparação, o time vai entrar em campo em 17 de janeiro, quando vai encarar o Tupi, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. E Henrique assegurou que o time poderá ter uma boa atuação.

"Será um ano atípico, com a Copa do Mundo no meio do ano, então teremos um calendário mais apertado, mas vamos nos preparar da melhor forma possível, com muita dedicação, claro que com o tempo mais curto. A estreia será daqui duas semanas e tenho certeza que estaremos aptos", finalizou.