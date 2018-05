Henrique cita desempenho no Vasco no Brasileirão para triunfar na Libertadores

O Vasco tem uma árdua missão para conseguir avançar à próxima fase da Copa Libertadores. A primeira tarefa é vencer o Cruzeiro nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos do torneio sul-americano. Para o lateral-esquerdo Henrique, a equipe pode se espelhar nas atuações no Campeonato Brasileiro para ter sucesso na competição continental.

"Precisamos impor o nosso estilo e jogar da maneira que estamos atuando no Brasileiro, sempre com a bola no pé", analisou. "Precisamos encarar cada partida de uma forma diferente. Estamos trabalhando e nos cobrando internamente para termos um desempenho parecido com o do segundo semestre do ano passado", completou o lateral-direito.

O duelo contra o Cruzeiro é decisivo para o Vasco seguir vivo por uma vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de derrota, o time carioca está eliminado. Um empate obriga a equipe do técnico Zé Ricardo a vencer a Universidad de Chile na última rodada por uma grande diferença de gols e, além disso, torcer pelo Racing contra o Cruzeiro.

"Só será uma missão impossível quando não tivermos mais chances. Sabemos que é possível e acreditamos naquilo que estamos trabalhando desde o ano passado. É difícil, necessitamos fazer a nossa parte e torcer por uma combinação de resultados, mas não jogamos a toalha", garantiu Henrique.

Já o volante Wellington acredita que uma pressão em cima do time mineiro seja essencial para a vitória vascaína. "Precisamos fazer a blitz de pressão na hora certa para que o resultado seja favorável para nós no final da partida", opinou.

Henrique e Wellington participaram do treinamento desta segunda-feira no CT das Vargens, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. O time faz nesta terça pela manhã, em São Januário, a última atividade antes do duelo contra o Cruzeiro.