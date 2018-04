Henrique descarta pressão para renovar com Palmeiras

O atacante Henrique é a maior esperança do Palmeiras para evitar o rebaixamento no Brasileirão no ano do centenário e ainda não sabe se continua no clube para o ano que vem. O artilheiro do time na temporada disse nesta quarta-feira que ainda está com a renovação de contrato indefinida, mas prefere não pensar que possíveis gols diante do Atlético-PR, no próximo domingo, possam pesar para que o vínculo com o clube seja prolongado.

O jogador disse que as conversas estão adiantadas e que no momento quer pensar apenas na partida de domingo. "Cabe à diretoria cuidar disso. A valorização do trabalho do atleta vem naturalmente e independe da posição. O Palmeiras vai saber lidar com isso e quero continuar fazendo a minha parte", disse. Henrique tem 15 gols no Brasileirão e disse que ainda sonha em alcançar Fred, do Fluminense, que tem dois a mais.

O Palmeiras chegou à última rodada do Brasileirão do ano do seu centenário com a obrigação de derrotar o Atlético-PR para permanecer na Série A, condição que faz o artilheiro do time na temporada definir a partida do próximo domingo como o "jogo do ano". O autor de 17 gols no ano está há cinco jogos sem marcar, mas descarta se sentir pressionado para acabar com o jejum e ajudar na reação da equipe.

"Já passei por outro momento no Palmeiras em que fiquei cinco partidas sem marcar e nunca desacreditei do meu potencial, da minha confiança e da força do grupo. Independente de tudo, tenho que continuar dando o meu melhor e trabalhar", declarou o jogador. A equipe treinou na manhã desta quarta-feira em atividade fechada à imprensa. Na quinta, novamente o time treina pela manhã, também sem a presença dos jornalistas.