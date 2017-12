Henrique deve ser o capitão do Vasco Ainda sem saber se o meia Petkovic terá condições de atuar e com o meia Róbson Luis contundido, o técnico Joel Santana escolheu o zagueiro Henrique para ser o capitão da equipe do Vasco na partida contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Mas Henrique ainda depende da recuperação de Petkovic, que sofreu lesão na coxa esquerda. Mesmo porque, Joel Santana teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O sérvio, principal jogador do time do Vasco, treinou pela primeira vez na semana, dando algumas voltas pelo campo. Mas ainda não está definido se ele jogará no domingo. O técnico do Vasco não quis comentar sobre a volta de Petkovic, alegando ser "muito cedo" para fazer uma previsão sobre sua possível participação no confronto contra o Cruzeiro. Enquanto isso, Henrique se empolga com a oportunidade de ser capitão do time. "Vai ser uma experiência difícil, porque teremos vários jovens dentro do campo, por causa das contusões dos titulares, mas vamos superar os problemas", afirmou o zagueiro. "Esse jogo será muito importante, principalmente por acreditarmos que com mais uma vitória estaremos assegurados na primeira divisão no ano que vem."