Henrique diz ser palmeirense e garante que fica no Palmeiras

SÃO PAULO - Após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Comercial, quinta-feira, em Ribeirão Preto, O zagueiro Henrique confirmou ter recebido uma proposta do Napoli e recusado, como seu empresário, Marcos Malaquias, havia confirmado ao Estado. O capitão palmeirense garantiu que jamais pensou em sair e que é palmeirense.

"Tive vários anos difíceis no Palmeiras. Não sai nas dificuldades e não vai ser agora, no ano do centenário, que vou sair. Sou palmeirense e gosto do clube, mas depende das outras pessoas. Não é uma decisão só minha. Mas tenho 100% de vontade de permanecer", avisou o zagueiro, passando a responsabilidade para a diretoria.

No ano passado, Henrique também foi sondado por clubes europeus, entre eles o Villarreal, e alguns brasileiros, mas resolveu ficar. E recentemente, ele entrou em acordo com o Palmeiras, que lhe devia cerca de R$ 1 milhão referente a luvas que não foram pagas quando foi contratado.

Ficar no Palmeiras também pode ser uma boa oportunidade de continuar aparecendo para o técnico Luiz Felipe Scolari, já que Henrique é um dos zagueiros cotados para disputar a Copa do Mundo. "O Palmeiras é um time grande, de tradição e uma vitrine. Minha vontade é de ficar, sempre foi, e estou 100% focado aqui", completou.