Henrique, do Bordeaux, ficará cerca de seis meses afastado O zagueiro brasileiro Henrique, do Bordeaux, sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito no último domingo, na partida contra o St. Etienne, pelo Campeonato Francês, e deverá ficar afastado dos campos por vários meses, disse o clube nesta terça-feira. O jogador fez um exame de ressonância magnética na segunda-feira, que revelou a gravidade da lesão. Ele deve se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. O departamento médico do Bordeaux não informou quanto tempo ele ficará afastado, mas a recuperação desse tipo de lesão normalmente leva cerca de seis meses. O autor do gol da vitória na final da Copa da Liga contra o Lyon sofreu a lesão em uma choque com o meia Loic Perrin, do St. Etienne, aos 29 minutos do segundo tempo da partida pelo Campeonato Francês. O Bordeaux, que está na terceira colocação do campeonato, recebe o segundo colocado Lens no domingo.