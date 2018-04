Henrique, do Mogi Mirim, é oficializado e comemora acerto com Santos

SANTOS - O Santos oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Henrique, que foi um dos destaques da boa campanha do Mogi Mirim no Paulistão, quando marcou oito gols. O jogador de 23 anos, cujos direitos pertencem ao Mirassol, também do interior de São Paulo, foi emprestado até o final do ano e comemorou bastante a chegada ao novo clube.

Dizendo ser torcedor santista, Henrique ficou empolgado por defender o clube de coração e jogar ao lado de ídolos como o veterano lateral-esquerdo Léo, de 37 anos. "É uma oportunidade que trabalhei muito para conseguir. Fui crescendo na carreira e hoje estou muito feliz em atuar pelo Santos", afirmou o atacante. "Torci por diversos jogadores, como o Léo, da arquibancada, e agora poder estar atuando ao lado deles e ajudando é muito bom."

Apesar de ter apenas 23 anos, Henrique já passou por diversos clubes, como Flamengo (SP), Lemense (SP), União São João (SP), Santo André (SP), Cianorte (PR), Chapecoense (SC) e, finalmente, Mogi Mirim. Agora, tem a grande chance da carreira, com a camisa do Santos.

Durante o Paulistão, o técnico Muricy Ramalho admitiu uma certa insatisfação com os atacantes que escalava como companheiro de Neymar. Um deles é André, que está deixando o Santos e deve ir para o Vasco. E o outro é o argentino Miralles. Agora, ganha uma nova opção com Henrique.