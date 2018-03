Henrique Dourado celebra ótima fase no Flu e diz que cobranças não assustaram

Se Gustavo Scarpa brilhou ao marcar um gol histórico, em finalização de antes do meio-de-campo, Henrique Dourado também se destacou no jogo em que o Fluminense se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil, afinal, foi duas vezes às redes na vitória por 5 a 2 sobre o potiguar Globo, em Ceará-Mirim, na noite de quarta-feira.

Os gols confirmam um excelente começo de temporada de Henrique Dourado, o que contrasta com o desempenho ruim de 2016. O centroavante chegou ao Fluminense durante o último Campeonato Brasileiro e só marcou dois gols em 14 jogos. Em 2017, é tudo diferente, com seis gols em seis partidas disputadas, sendo cinco deles nos últimos três jogos. Satisfeito, festejou o bom momento e garante que nunca se incomodou com as cobranças.

"Sempre tive a cabeça muito tranquila. Esse ano eu tenho certeza que vai ser diferente. O individual aparece quando o conjunto está bem. E hoje vocês puderem ver mais uma vez que o nosso conjunto tem assimilado muito bem (tudo o que lhe é pedido), e as diferenças individuais vão acabar aparecendo", comentou.

Na avaliação de Henrique Dourado, a sua fase artilheira tem relação com o sucesso do time, que venceu todos os jogos que disputou no Campeonato Carioca, o que inclusive lhe rendeu a classificação antecipada às semifinais da Taça Guanabara.

"Hoje fui eu, o Scarpa, que fez um belo gol, o Wellington, e isso é o mais importante. Não só eu estou feliz, mas todo mundo, porque é uma vitória do grupo", celebrou o centroavante.