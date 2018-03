Henrique Dourado pede paciência ao Flamengo antes de estreia contra o River

O centroavante Henrique Dourado conversou com a imprensa nesta terça-feira após o último treino do Flamengo antes da estreia na Libertadores. O time rubro-negro enfrenta o River Plate na quarta-feira, às 21h45, no estádio do Engenhão, pela primeira rodada do Grupo 4.

Apesar da pouca experiência na competição, jogou apenas em 2015 quando estava na reserva do Cruzeiro, Dourado pediu calma aos companheiros de time, especialmente por ser um jogo contra equipe argentina.

"Temos que impor nosso ritmo, aquilo que estamos trabalhando. Isso fará com que nosso mando de campo prevaleça. Lembrando que precisamos ter paciência. Necessitaremos de tranquilidade, valorizar a posse de bola para que consigamos sair com a vitória", comentou

A partida será com portões fechados porque o Flamengo recebeu dois jogos de punição da Conmebol pela briga de seus torcedores com torcedores do Independiente na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado. O time rubro-negro também não terá público contra o Santa Fe, da Colômbia, pela terceira rodada, no dia 18 de abril.

"Será diferente porque não teremos o incentivo da nossa torcida. Mas, como deixei claro, acho que cada torcedor estará em suas casas mandando energias positivas para nós e faremos de tudo para conquistarmos a vitória" ressaltou.

Além de ter o Engenhão vazio, os jogadores do Flamengo também terão que superar a falta de entrosamento. Henrique Dourado é um dos atletas que chegou recentemente e admite que ainda há o que melhorar dentro de campo.

"Entendemos que temos um novo elenco, com algumas mudanças em relação ao ano passado. Mas temos que superar isso", disse. "Esse é o principal objetivo do Flamengo para a temporada. Sabemos da responsabilidade que cada atleta carrega consigo."

O Flamengo está no Grupo 4 da Libertadores. Além do River Plate terá pela frente Santa Fe e Emelec. Essas duas equipes estreiam na competição na quinta-feira, estádio El Campin, em Bogotá, na Colômbia.