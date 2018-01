Henrique é apresentado no Corinthians e ignora passado no Flu e Palmeiras

O zagueiro Henrique foi apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do Corinthians. O jogador de 31 anos chega com contrato válido por duas temporadas, após defender o Fluminense na última temporada. O novo reforço alvinegro, que vestirá a camisa 3, que era de Pablo, preferiu ignorar o passado carioca e sua passagem pelo rival Palmeiras e não projetou uma data para fazer sua estreia pelo clube.

“É uma honra vestir essa camisa. Felicidade muito grande de representar um clube de tantas tradições, vitórias e títulos. Sei da responsabilidade, mas estou preparado", disse o defensor, que diversas vezes, durante a entrevista, destacou a alegria de chegar ao novo clube.

Ao ser questionado sobre seu passado no Palmeiras, clube que defendeu em 2008 e entre 2011 e 2014 e saiu como um dos destaques da equipe, o zagueiro não citou o nome do ex-clube e preferiu ressaltar, novamente, a alegria por chegar ao Corinthians. “Estava com muita vontade de vestir essa camisa. Uma honra grande vestir essas cores e escudo. Estou muito feliz mesmo. A minha felicidade é difícil de falar. Foram momentos bons e ruins no Fluminense, Napoli... tudo é passado. A gente vive o presente de estar aqui, ser feliz e poder demonstrar meu futebol”, falou.

Para chegar ao Corinthians, Henrique precisou entrar na Justiça para conseguir a rescisão com o Fluminense. Sobre sua passagem no clube carioca, ele também se esquivou. “Do Fluminense a gente vai ter tempo para falar. Sobre o Fluminense tem muita coisa para ser dita, mas tem o momento certo. Quando acabou o campeonato, tínhamos uma conversa e foi se alimentando. O Fluminense deu uma barrada nisso, mas as coisas foram acontecendo e às vezes, a males que vem para bem. Demorou, mas deu tudo certo”.

Henrique chega para suprir a saída de Pablo, que voltou ao Bordeaux, da França. O técnico Fábio Carille disse, na semana passada, que poderia contar com ele na partida contra o Santo André, na semana que vem, mas o zagueiro preferiu não projetar uma data para estreia.

"Fiz três treinos com bola apenas. Estou um pouco cru ainda, mas estamos batalhando para estar 100%. Comecei um pouco mais tarde que a maioria dos jogadores, mas vamos nos preparar bem. Agora é ter tranquilidade”, minimizou.

Henrique é o sexto reforço do Corinthians para a temporada. Anteriormente, chegaram o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o volante Renê Júnior, o meia Mateus Vital e os atacantes Emerson Sheik e o Júnior Dutra.