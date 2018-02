Henrique é regularizado no BID e pode estrear pelo Corinthians

O zagueiro Henrique teve seu nome registrado e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para fazer sua estreia pelo Corinthians. Assim, ele pode ser novidade na equipe para a partida contra o Novorizontino, domingo, às 19h30, em Novo Horizonte.

A negociação com o zagueiro demorou um pouco mais do que o esperado, porque a sua rescisão com o Fluminense demorou para ser oficializada. Com receio de ter algum problema futuro, o Corinthians preferiu esperar que ele ficasse livre para anunciá-lo e integrá-lo ao time profissional.

Resta apenas que ele consiga readquirir melhor forma física, por isso, apesar da liberação da CBF, o zagueiro ainda pode aguardar mais um pouco para defender a equipe alvinegra. Henrique já treina no CT Joaquim Grava há duas semanas, na terça-feira participou de um jogo-treino contra o Nacional, time da Série A-2 do Paulista, e mostrou boas condições.

Caso o técnico Fábio Carille entenda que ele já está em condições de jogo, Henrique deverá ficar como opção no banco de reservas. Pelo menos nas próximas rodadas, o treinador pretende manter Pedro Henrique como titular, ao lado de Balbuena.

O Corinthians já inscreveu 23 jogadores, além dos atletas da base, para a disputa do Campeonato Paulista. Henrique será o 24º da lista e as duas vagas restantes serão preenchidas por atletas que a nova diretoria deverá contratar.