Henrique e Thiago Silva são convocados para a seleção

Dunga, técnico da seleção brasileira, convocou nesta sexta-feira os zagueiros Henrique, do Palmeiras, e Thiago Silva, do Fluminense, para o lugar do cortado Alex Costa, do Chelsea, segundo informações do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Henrique foi chamado para disputar os jogos contra Canadá, em 31 de maio, na cidade americana de Seattle, e Venezuela, no dia 6 de junho em Boston, também nos Estados Unidos. Já Thiago Silva fará parte do grupo que jogará contra Paraguai e Argentina pelas Eliminatórias da Copa de 2010 em 15 e 18 junho, respectivamente. Os zagueiros entram no lugar de Alex Costa, do Chelsea, desconvocado por contusão.