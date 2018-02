Henrique espera ganhar vaga no Vasco Após cumprir suspensão automática, o zagueiro Henrique, do Vasco, está na expectativa de retornar à equipe no confronto contra o Figueirense, líder do Campeonato Brasileiro, sábado, em Florianópolis. Apesar do bom desempenho da zaga carioca na vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, no domingo passado, o atleta acredita que pode recuperar durante os treinos da semana a posição de titular. Aliás, enfrentar o Figueirense traz boas recordações para o zagueiro. No ano passado, Henrique marcou o gol da vitória do time carioca no minutos finais da partida, realizada em São Januário. "Aquele foi um dos jogos que um jogador nunca pode esquecer. Marcar o gol da vitória diante da torcida e nos acréscimos não é uma coisa que acontece a toda hora", declarou Henrique, que fez 17 jogos pelo Vasco este ano e marcou um gol.