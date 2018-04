Henrique exalta início do Palmeiras na Série B, mas pede 'pé no chão'

SÃO PAULO - Com duas vitórias em duas partidas, quatro gols marcados e nenhum sofrido, o Palmeiras teve um ótimo início na Série B do Campeonato Brasileiro. Para um dos líderes do grupo, o zagueiro Henrique, o momento é fruto da postura do elenco, que tem se entregado inteiramente nas partidas.

"Um jogador se doa pelo outro. Existe um entrosamento com todo mundo, o que está sendo fundamental. Só temos a crescer com isso", declarou. "Eles estão entendendo que, acima de tudo, é preciso manter a pegada na Série B", completou.

Apesar da boa fase, Henrique sabe que nada disso será lembrado se o time paulista não conseguir o retorno à Série A no ano que vem. Por isso, ponderou e pediu "pés no chão" aos seus colegas "Temos que manter os pés no chão e saber que temos de pensar jogo a jogo", comentou.

Depois de vitórias por 1 a 0 diante do Ituano e 3 a 0 contra o ASA, o Palmeiras volta a campo pela Série B diante do América-MG. As equipes se enfrentam neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu.