Henrique faz de letra e Paraná bate o Ceará na estreia da Série B do Brasileiro

Mesmo em crise financeira, o Paraná tenta se reerguer aos poucos e deu mostras que poderá brigar por algo a mais na competição, ficando longe da zona de rebaixamento. O Ceará, por sua vez, está de ressaca após conquistar a Copa do Nordeste, mas, por outro lado, tenta se recuperar da perda do título estadual para o arquirrival Fortaleza.

Com um time cheio de estreantes - seis no total -, o Paraná aproveitou o entusiasmo de seus torcedores para pressionar o Ceará logo no início. Aos 31 minutos não teve jeito. Éder arrancou do meio de campo, invadiu a área, driblou o goleiro e na linha de fundo tocou para trás para Henrique. O atacante mandou, de letra, para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o panorama mudou: o Ceará se comportou melhor, se abriu e foi em busca do empate. Aos 28 minutos, Assisinho recebeu dentro da área e mandou de cabeça. A bola tinha endereço certo, mas Marcos foi buscar. Na sequência, o Paraná respondeu com Rafael Costa, que arriscou o chute e mandou muito perto do travessão.

A vantagem do Paraná já era boa e ficou ainda melhor aos 38 minutos. Henrique recuperou a bola, mas foi derrubado por Éverton, que acabou deixando o Ceará com um homem a menos em campo, o que fez o clube paranaense recuperar o domínio de jogo e segurar o resultado.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Santa Cruz na sexta-feira, às 19h30, no estádio do Arruda, no Recife. Já o Ceará só joga no próximo dia 16, um sábado, quando tem pela frente o Atlético Goianiense, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 0 CEARÁ

PARANÁ - Marcos; Ricardinho, Zé Roberto (Cleiton - Luiz Felipe), Rodrigo e Yan; Éder (Leandro Vilela), Jean, Rafael Costa e Washington; Henrique e Paulo Henrique. Técnico: Nedo Xavier.

CEARÁ - Luis Carlos (Tiago); Tiago Cametá (Éverton), Gilvan, Charles e Eron; Sandro Manoel, Uillian Correia e Wescley; Assisinho, Marcos Aurélio (Robinho) e William. Técnico: Silas Pereira.

GOL - Henrique, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Roberto, Cleiton, Rodrigo, Éder e Washington (Paraná); Éverton, Charles, Uillian Correia, Wescley, Assisinho e William (Ceará).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

RENDA - R$ 59.195,00.

PÚBLICO - 3.321 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).