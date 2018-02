Henrique fora. É o problema do Bahia A ausência do meia Henrique, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, é o problema do Bahia para o jogo contra o Brasiliense pela série B, sábado, no Estádio da Fonte Nova. O time baiano terá de torcer por uma combinação de resultados do jogo em Salvador com a partida entre Fortaleza e Avaí, na capital cearense. O Brasiliense já está garantido, com nove pontos ganhos. Enquanto tenta se concentrar na partida contra o Brasiliense, o time do Bahia precisa de uma derrota do Avaí para o Fortaleza. Desta forma, os três times terminariam iguais em pontos, oito cada, e o saldo de gols é que decidiria a segunda vaga na série A em 2005. Nesta hipótese, depois de tomar 2x0 do Avaí, sábado, o Bahia terá de se preocupar em fazer saldo diante do Brasiliense para evitar ser superado, em caso de vitória cearense. Um empate garante o Avaí, independentemente do resultado em Salvador.