Henrique prevê Cruzeiro mais confiante em 2016 após reação no Brasileirão O Cruzeiro teve um ano bastante irregular em 2015. Após campanhas aquém do esperado na Libertadores, no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, chegou a flertar com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas na reta final deslanchou, emendou uma sequência de vitórias e terminou a temporada em alta. Por isso, a expectativa é das melhores para 2016.