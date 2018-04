Henrique prevê Palmeiras fechado contra o Cruzeiro O volante Henrique, do Cruzeiro, prevê dificuldades para a equipe mineira no duelo com o Palmeiras, na quarta, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, o time paulista jogará fechado, esperando as falhas do rival para aproveitar contra-ataques.