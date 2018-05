Henrique topa oferta do Corinthians e quer sair do Racing

O zagueiro Henrique quer jogar no Corinthians. Ele até já acertou seu salário. O problema é que para o desejo do jogador se concretizar ainda falta o seu empresário, Marcos Malaquias, convencer Racing Santander e Barcelona de que atuar no Brasil será bom para todas as partes.

O primeiro passo após seu acerto com o Corinthians é conversar com os dirigentes do Racing. O zagueiro está emprestado ao clube espanhol até 30 de junho de 2010. Malaquias argumenta que seu cliente não terá muita chance de jogar porque há outros seis beques no elenco. Quando foi contratado na última janela, dois titulares da defesa estavam machucados. Eles já se recuperaram e outros quatro vieram.

"O problema é que não consegui falar com o pessoal do Racing nesses últimos dias", disse o empresário, que fará nova tentativa nesta segunda-feira. "Se precisar, vou até a Espanha para cuidar disso".

Depois de conseguir a liberação do Racing, Malaquias parte com tudo para cima do Barcelona. "Vou colocar para eles que jogando no Brasil, na Libertadores, ao lado de Ronaldo, o Henrique terá muito mais visibilidade do que se ficar no Racing".

O agente espera que a vontade do jogador também tenha seu peso na decisão dos espanhóis. Henrique, segundo Malaquias, quer voltar ao Brasil em 2010. "O Henrique gostou do projeto e quer jogar pelo Corinthians. Ele ainda sonha com uma chance na seleção para ir à Copa".